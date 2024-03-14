Dortmund iki golle çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Hollanda temsilcisi PSV'yi konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 3. dakikada Sancho ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol için pozisyonlar bulurken, 90+5. dakikada sahneye Marco Reus çıktı ve Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru olurken, Alman ekibi çeyrek finale yükseldi.