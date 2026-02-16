  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Doğum belgeme de dava açın’ diye alay ediyordu: Ekrem’in doğum tarihi de sahte çıktı 86 milyonun tamamı davetli! Külliye'de Ramazan başlıyor... Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası! TBMM'deki taciz davasında tahliye kararına itiraz: 3 sanık yeniden tutuklandı O ülke tamamen Euro'ya geçiyor! Abdulkadir Selvi: Ekrem Özgür’ü Silivri'ye çağırıp fırçalamış! Ne diyorsam tersini yapıyorsun… Mahrem yapılanma şifresi çözüldü! Bülbül gibi öttüler: İtirafçı sayısı yüzde 72’ye çıktı TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki sorunu “Gazze” çözdü YÖK'ten cuma namazı kararı! Bütün üniversitelere yazı gönderildi!
Yerel Dört yıl sonra Küçük Göl canlandı: Konya’da kuruyan göl yeniden su tuttu
Yerel

Dört yıl sonra Küçük Göl canlandı: Konya’da kuruyan göl yeniden su tuttu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dört yıl sonra Küçük Göl canlandı: Konya’da kuruyan göl yeniden su tuttu

Konya'nın Kulu ilçesinde kuraklık nedeniyle dört yıl önce tamamen kuruyan Küçük Göl, son yağışlarla yeniden su tutmaya başladı ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık sonrası 2022 yılında tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan yağmurların ardından eski günlerine dönmeye başladı.

 

İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla dört sene önce tamamen kurumuştu. Göl, son dönemde bölgede oldukça yoğun yağan yağmurlar sonrasında yeniden su tutmaya başladı.

Kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.

İstanbul'da 9 saat su kesintisi olacak!
İstanbul'da 9 saat su kesintisi olacak!

Yerel

İstanbul'da 9 saat su kesintisi olacak!

Dünya yalnız penguenden sonra maymun Punch'ı konuşuyor: Dayan Punch, yalnız değilsin!
Dünya yalnız penguenden sonra maymun Punch'ı konuşuyor: Dayan Punch, yalnız değilsin!

Dünya

Dünya yalnız penguenden sonra maymun Punch'ı konuşuyor: Dayan Punch, yalnız değilsin!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23