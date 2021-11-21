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Dünya Dört şıllıktan başörtülü kızlara saldırı
Dünya

Dört şıllıktan başörtülü kızlara saldırı

İslamofobinin her geçen gün arttığı ülkelerden biri olan İngiltere’de, iki Müslüman kız öğrenci, camide namaz kıldıktan sonra başörtülerini çıkarmaya çalışan dört kadın tarafından saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 21:22:00 -
Dört şıllıktan başörtülü kızlara saldırı

Münübe Yılmaz

Batı ülkelerinde Müslümanlara yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor… Son olarak, İslamofobinin her geçen gün arttığı ülkelerden biri olan İngiltere’de, Müslüman kız öğrenciler, camide namaz kıldıktan sonra başörtülerini çıkarmaya çalışan dört kadın tarafından saldırıya uğradı. Güney Yorkshire'daki olay 13 ve 14 yaşlarındaki kızlar Sheffield'deki bir ibadethaneden ayrılırken meydana geldi. Kimliği belirsiz dört kadının Müslüman kızlara yaklaşarak başörtülerini çıkarmaya çalıştığını aktaran polis, saldırıda kızların hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Nefret suçu olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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