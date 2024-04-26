Dört haftada tahviller sabit değil! Yabancı yatırımcılar harekete geçti: Türk tahvillerini milyon dolara satın aldı
Tahvillere yabancı girişi 19 Nisan haftasında da devam etti. Yabancı yatırımcılar harekete geçti: Türk tahvillerine dört haftada 350 milyon doları aşan yabancı girişi oldu.
Yabancı yatırımcılar son dört haftada Türk tahvillerinde net alıcı pozisyonda yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre 19 Nisan haftasında yabancı yatırımcılar tahvillerde 115 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.
Son alımla birlikte yabancıların tahvilde son dört haftada yaptığı alım 350 milyon doları aştı.
19 Nisan haftasında hisse tarafında ise yabancıların satıcılı olduğu izlendi.
Verilere göre 19 Nisan haftasında yabancı yatırımcı hissede 143 milyon dolarlık net satış yaptı.
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