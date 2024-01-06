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Gündem Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!
Gündem

Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-01-06 13:37:00 -
Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü yaklaşırken Türkiye'de art arda depremler meydana gelmeye devam ediyor. Zaten Türkiye'nin fay hatları üzerine kurulu bir ülke olduğu bilinen bir gerçek. İşte bu gerçeklik içinde dört bilim insanı ilk kez uzlaştı. O il için ortak uyarıda bulundu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü yaklaşırken Türkiye'de art arda depremler meydana gelmeye devam ediyor. Zaten Türkiye'nin fay hatları üzerine kurulu bir ülke olduğu bilinen bir gerçek. İşte bu gerçeklik içinde dört bilim insanı ilk kez uzlaştı. O il için ortak uyarıda bulundu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı yaklaşırken Türkiye'de depremler olmaya devam ediyor.

Söylem ve tahminleriyle gündem olan dört deprem bilimci ilk kez ortak bir kararla Hakkari için uyarıda bulundu. Profesörler Ahmet Övgün Ercan, Okan Tüysüz, Naci Görür, Doğan Perinçek, Hakkari'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geleceğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ercan Hakkari'de 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben başta olmak üzere, 4 deprem bilimci ilk kez Hakkari'de M7 dolayında bir deprem beklendiği konusunda uzlaştılar: Yerfizikçi Prof. Dr. Övgün Ercan ile Yerbilimciler: Prof Dr Okan Tüysüz, Prof Dr Naci Görür, Prof Dr. Doğan Perincek. Hakkari kentsel dönüşüm önceliği almalı."
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