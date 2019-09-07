0553 313 94 23

Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına yöneldi

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan Dorian Kasırgası, Kanada'nın en doğusundaki Nova Scotia bölgesine doğru ilerliyor- Yeniden Kategori 2 seviyesine yükselen kasırganın hızının saatte 160 kilometreye ulaştığı belirtiliyor

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:47
Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına yöneldi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin güneydoğusundaki bazı eyaletleri etkiledikten sonra kuzeye yönelen Dorian Kasırgası, Kanada'nın en doğusunda yer alan Nova Scotia bölgesine ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Dorian Kasırgası Kanada'nın en doğusundaki Nova Scotia bölgesine yaklaştı. Dorian, yeniden Kategori 2 seviyesine yükseldiği ve saatte 160 kilometre hızla Nova Scotia'yı etkileyecek. Rüzgarın etkisiyle Nova Scotia'da elektrikler kesildi ve 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kasırganın pazar günü Kanada'nın en doğusundaki bazı bölgeleri etkiledikten sonra hızını kaybetmesi bekleniyor.

Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 43 olarak rapor edildi. Bahamalar'daki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, Bahamalar'da büyük hasara neden oldu ve binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:47
  1. ABD
  2. Dorian kasırgası
  3. Kanada

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dorian Kasırgası’nın vurduğu Bahamalar’da petrol sızıntısı alarmı
    1. Dorian Kasırgası’nın vurduğu..
    2. Millilerden Avrupa Ümitler Taekwondo..
    3. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    4. Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kansuva için..
    5. Bakan Kasapoğlu Filenin Sultanları’nı..
    6. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten..
    7. Bakan Dönmez "Geleneksel Şifalı Pilav..
    8. Ürdünlü öğretmenlerden grev kararı
    9. Ali Babacan'ın partisinde yer alacağı..
    10. Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin kaç..
    11. Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış..
    12. Böbrek taşı için hangi doktora hangi..
    13. Böbrek taşı nedir, neden olur? Böbrek..
    14. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    15. Cinayet zanlıları tarlada yakalandı
    16. Plaj Futbolu Milli Takımı, Ukrayna'yı..
    17. Adrian Darya 1, Tartus Limanı..
    18. 76. Venedik Film Festivali sona erdi
    19. Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına..
    20. Alçak saldırı: Bölgedeki tek su..
    21. Sosyal medya tartışması kanlı bitti
    22. Başkan Şahin, Kaftancıoğlu’na verilen..
    23. Kılıçdaroğlu'ndan "Filenin..
    24. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    25. Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra..
    26. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    27. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    28. Umut Nayir kimdir? Alkışlar Umut Nayir'a
    29. Akşener'den HDP'ye destek açıklaması!..
    30. Şanlıurfa'da cani kardeşler 2 yıl..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim