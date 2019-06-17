Dönmez’den “yenilenebilir” vurgusu G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sürdürülebilir bir gelecek için, enerji verimliliğinden, yenilenebilir enerjiden, fosil yakıtlardan ve nükleer enerji teknolojilerinden faydalanmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Enerjinin Geleceği” başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı. Bakan Dönmez, sürdürülebilir bir gelecek için, enerji verimliliğinden, yenilenebilir enerjiden, fosil yakıtlardan ve nükleer enerji teknolojilerinden faydalanmanın zorunlu olduğunu vurguladı. Dönmez, Türkiye’nin enerjide kaynak çeşitlendirme politikası izlediğini belirterek, “2023’e kadar elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını üçte ikiye yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

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