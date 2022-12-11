Dönmeliğin film parasını, AK Partili bakandan almış!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kurak Günler isimli LGBTİ propagandası yapılan film için bakanlıktan para isteyen film yetkililerinin oynadığı oyunu anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Birileri bize, “Aaaa. Cambaza bak” derken..

Cambazlığın filmini çeviriyorlarmış..

LGBT’li psikologların doldurması ile..

Bir hocamızın kızı, önce “Tecavüz, evli kişiler arasında da olabilir.. Bu da suçtur” diye yola çıkmış..

“Bu söylem, toplumda pek itibar görmez. Bunu biraz süslendirmemiz lazım” diyen senaristler..

“Aaaa. Bulduk.. Siz 18’e gelmeden, 15’de evlenmişsiniz ya.. ABD ya da birçok avrupa ülkesi, bu yaşı sorun etmese de, onların kimisinde 14, kimisinde 15’de evlenme geçerli olsa da. CHP’nin dayatması ile, Türkiye’de ‘15 yaşın altında evlilik olmaz, olsa bile tecavüz sayılır’ düzenlemesi geçirildiğine göre. Hocayı ve onun şahsında tüm dindarları buradan vurabiliriz” demişler..

Bu senaristlerin imdadına, bunalımdaki kızımıza psikologluk hizmeti verenler yetişmiş:

“Çok güzel. Biz bu senaryoyu şöyle değiştirelim. İki tane ilaç verelim. Bu kıza hayaller gördürelim.. 6 yaşındaki beyaz giysisini, düğün elbisesi sansın.. Böylece, hacıları-hocaları, 6 yaşındaki çocuklara tecavüz ediyor gibi gösterelim.”

Filmin senaryosunu böyle değiştirmişler ve hayata da geçirmişler..

Ardından Kültür Bakanı’na mikrofon uzatılmış: “Ne dersiniz bu filme.. Pardon yanlış oldu. ‘Bu kızın başından geçenlere ne dersiniz’ diyecektik.”

AK Parti’nin göreve getirdiği Kültür Bakanı da, almış sazı eline ve döktürmüş:

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