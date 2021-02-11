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Gündem Dönercide dehşet... İndirim yapmadı diye öldürdü!
Gündem

Dönercide dehşet... İndirim yapmadı diye öldürdü!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Recep Özkan (36),gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince işyeri sahibi Kader Balcı'yı (39),bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:48:00 -
Dönercide dehşet... İndirim yapmadı diye öldürdü!

Tekirdağ'da dün akşam saatlerinde Kapaklı´nın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide kan donduran bir olay meydana geldi. İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan (36),iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcı´dan (39) alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti.

Üzerindeki bıçakla defalarca yaraladı

Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcı´ya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı.

Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Özkan´ın elindeki bıçağı aldı.

Dehşet güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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