  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Ünlü oyuncu, boş bir çiftlikte asılmış halde bulundu! Olayla ilgili detaylar şok etti

130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede

Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Bir haftada Adana'ya ulaştılar! Hedef Filistin

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu

Resmen katliam yapıyor! Selvi: Mavi Marmara bir milattı Aksa Tufanı ise yeni milat olacak
Kadın - Aile Döner ekmeği: 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere kolay, nefis ekmek yapımı! (Parmak ısırtan lezzet)
Kadın - Aile

Döner ekmeği: 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere kolay, nefis ekmek yapımı! (Parmak ısırtan lezzet)

Yeniakit Publisher
2023-10-22 21:54:00 - 2023-10-22 22:18:38
Döner ekmeği: 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere kolay, nefis ekmek yapımı! (Parmak ısırtan lezzet)

Özellikle işten yorgun argın gelip yemek yapanlar, kahvaltıdan sonra akşam yemeğine ne yapacağını düşünenler için farklı alternatif! Akşama ne pişirsem kolay yemek için pratik döner ekmeği tarifi...

Döner Ekmeği Tarifi 

Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız bu birbirinden pratik, kolay, farklı ve nefis yemek tarifleri size yanıt olacak.

Döner Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler

Yarım su bardağı yoğurt
1 su bardağı ılık süt
1 yaş maya
3 yemek kaşığı sıvıyağ
4,5 su bardağı un
1,5 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Döner Ekmeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına koyun karıştırın.
Mayanız eridikten sonra unu ilave edin ve yoğurun. Hamuru 1 saat mayalandırın.
Hamurunuz mayalandıktan sonra altı adet beze alın ve üzerini örtün, tekrardan 10 dakika dinlenmeye bırakın.
Dinlenmiş olan bezeleri orta büyüklükte açın ve fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayar fırında dikkatli bir şekilde 7 veya 8 dakika arası pişirin. Lütfen dikkat edin ekmekler çok çabuk yana biliyor. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun .

Not: Kullandığımız bardak ölçüm 200ml su bardağı. Lütfen tarife uyacak arkadaşlar 200ml su bardağı kullansın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Topuk çatlağına ne iyi gelir? El yapımı maskesini uygulamak için içinde neler var? Faydasını duyan hayrete düşüyor
Topuk çatlağına ne iyi gelir? El yapımı maskesini uygulamak için içinde neler var? Faydasını duyan hayrete düşüyor

Kadın - Aile

Topuk çatlağına ne iyi gelir? El yapımı maskesini uygulamak için içinde neler var? Faydasını duyan hayrete düşüyor

Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Duyan kulaklarına inanamadı! İşte kesin çözen gıda ve o yöntemler
Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Duyan kulaklarına inanamadı! İşte kesin çözen gıda ve o yöntemler

Kadın - Aile

Saçlardaki beyazlıklar nasıl kapatılır? Duyan kulaklarına inanamadı! İşte kesin çözen gıda ve o yöntemler

El bakım maskeleri: badem yağı ile 10 dakika sürecek! 2 malzeme dışında bir şey yok! Ayda 2 kere
El bakım maskeleri: badem yağı ile 10 dakika sürecek! 2 malzeme dışında bir şey yok! Ayda 2 kere

Kadın - Aile

El bakım maskeleri: badem yağı ile 10 dakika sürecek! 2 malzeme dışında bir şey yok! Ayda 2 kere

Sultan kebabı tarifi: Etli Sultan kebabı nasıl yapılır? Son kalan püf nokta: Üzerine bunu ilave edin, işlem tamam
Sultan kebabı tarifi: Etli Sultan kebabı nasıl yapılır? Son kalan püf nokta: Üzerine bunu ilave edin, işlem tamam

Kadın - Aile

Sultan kebabı tarifi: Etli Sultan kebabı nasıl yapılır? Son kalan püf nokta: Üzerine bunu ilave edin, işlem tamam

Pomodoro tekniği! 5 dakika sürecek: Günlük hayatta bazı zorlukları ve hayatınızı kolaylaştıracak altın tavsiye
Pomodoro tekniği! 5 dakika sürecek: Günlük hayatta bazı zorlukları ve hayatınızı kolaylaştıracak altın tavsiye

Kadın - Aile

Pomodoro tekniği! 5 dakika sürecek: Günlük hayatta bazı zorlukları ve hayatınızı kolaylaştıracak altın tavsiye

Doğal gül suyu nasıl yapılır? Osmanlı sultanları asırlardır yüz için de bu teknik ile evde bakım yaptılar!
Doğal gül suyu nasıl yapılır? Osmanlı sultanları asırlardır yüz için de bu teknik ile evde bakım yaptılar!

Kadın - Aile

Doğal gül suyu nasıl yapılır? Osmanlı sultanları asırlardır yüz için de bu teknik ile evde bakım yaptılar!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23