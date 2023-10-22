Döner ekmeği: 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere kolay, nefis ekmek yapımı! (Parmak ısırtan lezzet)
Özellikle işten yorgun argın gelip yemek yapanlar, kahvaltıdan sonra akşam yemeğine ne yapacağını düşünenler için farklı alternatif! Akşama ne pişirsem kolay yemek için pratik döner ekmeği tarifi...
Döner Ekmeği Tarifi
Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız bu birbirinden pratik, kolay, farklı ve nefis yemek tarifleri size yanıt olacak.
Döner Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler
Yarım su bardağı yoğurt
1 su bardağı ılık süt
1 yaş maya
3 yemek kaşığı sıvıyağ
4,5 su bardağı un
1,5 tatlı kaşığı şeker
2 tatlı kaşığı tuz
Döner Ekmeği Tarifi Nasıl Yapılır?
Un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına koyun karıştırın.
Mayanız eridikten sonra unu ilave edin ve yoğurun. Hamuru 1 saat mayalandırın.
Hamurunuz mayalandıktan sonra altı adet beze alın ve üzerini örtün, tekrardan 10 dakika dinlenmeye bırakın.
Dinlenmiş olan bezeleri orta büyüklükte açın ve fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayar fırında dikkatli bir şekilde 7 veya 8 dakika arası pişirin. Lütfen dikkat edin ekmekler çok çabuk yana biliyor. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun .
Not: Kullandığımız bardak ölçüm 200ml su bardağı. Lütfen tarife uyacak arkadaşlar 200ml su bardağı kullansın.
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