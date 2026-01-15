  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu CHP Milletvekili Suat Özçağdaş’dan polise ağır hakaret! Hanedan deviren ailenin son üyesi Pehlevi de darbe peşinde! ICE’ta yapay zeka fiyaskosu: Eğitimsiz memurlar sahaya sürüldü CHP’nin rezilliğine isyan Ortadoğu tiyatrosunda yeni sezon başladı İran'la ilgili çarpıcı iddia: Yıl bitmeden Hamaney'e suikast olacak Baronlar yeni başkanını seçti! TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu Alayının maskesi Akit TV’de indirildi! ‘Çocuk işçi olmasın çocuk terörist olsun' Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi
Gündem Dönemin Türkiye’sinde bakın adalet nerede dağıtılıyordu! Manukyan'ın evini bilmeyen kuşağa gelsin
Gündem

Dönemin Türkiye’sinde bakın adalet nerede dağıtılıyordu! Manukyan'ın evini bilmeyen kuşağa gelsin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi'nin "Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi" başlıklı haberini değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu 28 Şubat dönemi Türkiye’sinde adaletin dağıtıldığı Manukyan'ın evini bilmeyenlere anlattı.

Deneyimli gazeteci Fatin Dağıstanlı'nın sunumu Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun çarpıcı analizleriyle Manşetlerin Dili programı gündemi belirlemeye ve yorumlamaya devam ediyor.

Karahasanoğlu programında Yeni Akit Gazetesi'nin "Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi" başlıklı haberini değerlendirdi.

Ali İhsan Karahasanoğlu 28 Şubat dönemi Türkiye’sinde adaletin dağıtıldığı Manukyan'ın evini bilmeyenlere anlattı.

 

Karahasanoğlu'nun dikkat çeken ifadeleri şöyle:

Manukyan’ı hatırlamayan yeni nesil, z kuşağı olabilir. Manukyan, genelev işletici gayrimenkul zengini Ermeni bir vatandaş. Şişli Adliyesi'nin bulunduğu, duruşmaların yapıldığı bina Manukyan’a. Düşünebiliyor musunuz?

Sadece zina değil uyuşturucudan başlayın her türlü pisliğin olduğu o mekanlardan para kazanan, 17 - 18 yaşındaki genç Türk kızlarını zinaya teşvik eden o evlerden kazanılan parayla satılan alınan bir binada bu ülkede adalet dağıtılıyordu 28 Şubat döneminde.

Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’
Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’

Gündem

Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na gönderme: ‘Jetle gelen jetle gider’

"Siyasal İslamcı" Ekrem’in rezil jeti!
“Siyasal İslamcı” Ekrem’in rezil jeti!

Gündem

“Siyasal İslamcı” Ekrem’in rezil jeti!

İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar
İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar

Sosyal Medya

İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar

Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi
Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi

Gündem

Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İstanbul'u işte böyle soydular! Paraları özel jet ile yurt dışına kaçırdılar: Kamu zararı dudak uçuklatıyor: 80 milyar TL
İstanbul'u işte böyle soydular! Paraları özel jet ile yurt dışına kaçırdılar: Kamu zararı dudak uçuklatıyor: 80 milyar TL

Gündem

İstanbul'u işte böyle soydular! Paraları özel jet ile yurt dışına kaçırdılar: Kamu zararı dudak uçuklatıyor: 80 milyar TL

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23