Dönemin Türkiye’sinde bakın adalet nerede dağıtılıyordu! Manukyan'ın evini bilmeyen kuşağa gelsin

Deneyimli gazeteci Fatin Dağıstanlı'nın sunumu Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun çarpıcı analizleriyle Manşetlerin Dili programı gündemi belirlemeye ve yorumlamaya devam ediyor.

Karahasanoğlu programında Yeni Akit Gazetesi'nin "Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi" başlıklı haberini değerlendirdi.

Ali İhsan Karahasanoğlu 28 Şubat dönemi Türkiye’sinde adaletin dağıtıldığı Manukyan'ın evini bilmeyenlere anlattı.

Karahasanoğlu'nun dikkat çeken ifadeleri şöyle:

Manukyan’ı hatırlamayan yeni nesil, z kuşağı olabilir. Manukyan, genelev işletici gayrimenkul zengini Ermeni bir vatandaş. Şişli Adliyesi'nin bulunduğu, duruşmaların yapıldığı bina Manukyan’a. Düşünebiliyor musunuz?

Sadece zina değil uyuşturucudan başlayın her türlü pisliğin olduğu o mekanlardan para kazanan, 17 - 18 yaşındaki genç Türk kızlarını zinaya teşvik eden o evlerden kazanılan parayla satılan alınan bir binada bu ülkede adalet dağıtılıyordu 28 Şubat döneminde.