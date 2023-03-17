“Dönek” Nagehan Alçı iyice zıvanadan çıktı! AK Parti’yi böyle küstahça tehdit etti

Sözde “kadına şiddet” olaylarının önlenmesi için Türk aile yapısına dikkat edilmeden hazırlanan 6284 Sayılı Kanun’la yaşanan aile dramları kabak gibi ortadayken, “feminizmden ekmek yiyen” Nagehan Alçı’dan ilginç bir çıkış geldi.

AK Parti iktidarında ara sıra “muhalif” yazılara imza atan, ancak son zamanlarda dümeni tümden Millet İttifakı’na kıran Alçı, 6284’le ilgili AK Partilileri tehdit etti.

Alçı, Habertürk’teki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bunca emek ve çalışma varken İstanbul Sözleşmesi maalesef o “bazı bağnaz çevrelere” kurban edildi.

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Ancak ben bu yanlışın 6284’te yapılacağını hiç sanmıyorum. AK Parti’nin içinde bu konuda çok net ve kararlı bir irade gördüm.

Şayet bu iradeye rağmen geri adım atılırsa da gücüm elverdiğince bunun karşısına dikileceğimi buradan beyan ediyorum…”