‘Dönek KoWboy’ Cemal Enginyurt dün küfrettiklerine bugün övgüler düzüyor! İşte dönekliğin fotoğrafı!
MHP’den ihraç edildikten sonra Millet İttifakı’nın ortağı Demokrat Parti’ye geçen Cemal Enginyurt, “Dönek KoWboy” lakabıyla gündemdeki yerini koruyor. MHP’de olduğu dönemde Cumhur İttifakı’nın yılmaz savunucularından biri olan Enginyurt, CHP ve avanesine yönelik övgü üstüne övgü düzüyor.
Cumhur İttifakı’na zarar veren çıkışları nedeniyle MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un bugünkü söylemleri çelişkilerle dolu.
11 Mart 2020’de böyle demişti
Cemal Enginyurt 11 Mart 2020 tarihinde Cumhur İttifakı’na yönelik şu sözleri söylemişti:
“Cumhur İttifakının gereği olarak, Ak Parti ile birlikte Cumhurbaşkanımız @RTErdogan hakkında, kötü söz söyleyene cevap verdiğimiz de, bize “Sarayın küçük ortağı” diyenler!
Meral Akşener, CHP Genel Başkanını savunurken, Komünistlerin küçük ortağımı oluyorsunuz?
YAŞASIN CUMHUR İTTİFAKI”
10 Şubat 2022’de ise bunları yazdı!
MHP’den ihraç edildikten sonra Millet İttifakı’nın ortağı Demokrat Parti’ye geçen Cemal Enginyurt, Şubat 2022’de ise şöyle konuştu:
“Geri vites yok.
Millet İttifakının cesur yüreklileri!
Hep birlikte haykıralım;
Trolleriniz, satılık kalemleriniz, karanlık gazeteleriniz,
Melihin köçek kuzusu, fetönün yalayıcıları!
Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz.
Haydi ses verin dostlar.”