Dondurucu soğuklar gidiyor: Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir'e "Bahar" müjdesi!

Kışın en sert yüzünü gösterdiği batı illerinde kar esareti sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 10 derece birden artacağını duyurdu. İstanbul ve İzmir nefes alacak, bahar havası geri dönecek!

Mevsim normallerinin altına demir atan ve hayatı felç eden soğuk hava dalgası yurdu terk etmeye hazırlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yarından itibaren batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede bir artış yaşanacak.

Özellikle yoğun kar yağışıyla boğuşan bölgelerde kış yerini ılıman bir havaya bırakıyor.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN FIRLAYACAK

Perşembe günü başlayacak ısınma hareketiyle birlikte Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de termometreler kademeli olarak yükselecek.

Tahminlere göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Kar yağışı batı illerinde etkisini tamamen kaybederken, güneş yüzünü göstermeye başlayacak.

DOĞU’DA KIŞ SÜRECEK, HAFTA SONU YUMUŞAYACAK

Batı bölgeleri bahar havasına girerken, Doğu Anadolu’da kış şartları bir süre daha direnecek.

Ancak oradaki yağışların da eski gücünü yitireceği ve Cumartesi gününden itibaren doğu illerinde de sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği müjdelendi.

Vatandaşlar için buzlanma ve don uyarısı yerini güneşli günlere bırakıyor.

