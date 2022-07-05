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Dünya Dondurmadan geçti, bir kişiyi öldürdü! "Evinizdekileri hemen çöpe atın” çağrısı
Dünya

Dondurmadan geçti, bir kişiyi öldürdü! "Evinizdekileri hemen çöpe atın” çağrısı

ABD'de aynı dondurma markasından yiyen 23 kişi Listeria virüsüne yakalanırken, bir kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 12:28:00 -
Dondurmadan geçti, bir kişiyi öldürdü! "Evinizdekileri hemen çöpe atın" çağrısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Illinois eyaletinde bir kişinin ölümüne neden olan ve en az 23 kişinin enfekte olmasına yol açan listeria salgınının Florida'daki bir dondurma markasından kaynaklandığını belirtti.

 

CDC, tüketicilere evlerinde bulunan ve 10 eyalete yayılarak salgına neden olan dondurma markasını atmalarını söyleyerek, dondurmayla temas etmiş mutfak ürünlerinin iyice temizlenmesi gerektiğini bildirdi. 

CDC ayrıca perakendecilere de ürünleri raflardan kaldırmalarını söyledi.

Listeriosis, tipik olarak Listeria monocytogenes bakterisi ile kontamine olmuş yiyecekleri yemenin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Semptomlar, kontamine yiyecekleri yedikten aynı gün veya 70 gün sonra başlayabilir.

 

 

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Yorumlar

Sami

Dondurmanın marka adı yokmu neden yazmadınız.
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