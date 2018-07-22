Dondurma ve maden suyundan dondurma yapılır mı?
Pazar sabahları kahvaltıların ardından severek içilen Türk kahvesini farklı tariflerle denemek isterseniz,sizde maden sulu dondurmalı Türk kahvesini evinizde yapabilirsiniz.22 Temmuz 2018 Pazar 16:26
MALZEMELER:
1 su bardağı öğütülmüş kahve çekirdeği
5 su bardağı su
1/4 su bardağı soda
1/4 su bardağı vanilyalı dondurma
Erimiş çikolata
Hindistan cevizi
Buz
YAPILIŞI:
Kahve ve suyu kavanozun içine alarak 15 dakika boyunca çalkalayın.
Bir tülbent yardımıyla kahveyi süzün ve bardağın içine boşaltın.
Bardağın içine sırasıyla buzları, dondurmayı ve sodayı ekleyin.
Son olarak üzerine eritilmiş çikolatayı ve hindistan cevizlerini ekleyerek servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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