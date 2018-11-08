Dondurma kışın da yenir..

Süt sevmeyen çocukların bunun yerine dondurma da tüketilebileceğini anlatan Özdemir, şöyle diyor:

''Bir çocuğa bir gıdayı zorla vermekten ziyade onu sevebileceği gıdaya yönledirmek daha önemlidir. Mesela çocuklar peyniri kolaylıkla yiyemezler. Onun yerine dondurma önemli bir kaynaktır. Dondurma tüketerek de kalsiyum ihtiyacını karşılatabiliriz. Bunun çok önemli olduğunu söylüyorum. Kalsiyum çocukluk, gençlik çağlarında yetersiz alındığında ileride çok büyük problemlere sebep oluyor. Bu konuda dondurma da önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Süt içmeyen bir çocuğa rahatlıkla dondurma yedirebilirsiniz.''



Dondurmada şeker oranı fazla olduğu için çok abartılı tüketilmesinin de doğru olmadığını vurgulayan Özdemir, günlük 50 gram dondurmanın yeterli olacağını ifade etti.

''Kışın dondurma rahatlıkla tüketilebilir. Dondurma, kalsiyum, protein bakımından önemli bir kaynak. Herkes bu tada ihtiyaç duyuyor. Kışın da sağlık yönünden güvenli bir dondurma herhangi bir hastalığa sebep olmaz.''

Nimet hemen yanı başımızda

Kahramanmaraş dondurması, Ahir Dağı ve Maraş Dondurma ustalarının bir meziyetidir. Ahir Dağının yüksek yamaçlarında Maraş Coğrafyasına özgü kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin eşsiz kıvam ve aromaya sahip sütleri ve Ahir Dağının topraklarından baharla beraber yeşeren yabani orkide çiçeklerinin yumru köklerinden elde edilen salepin dondurma ustalarının mahir ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşarak, dünyada marka olmuştur. Devlet-i Aliyye döneminde İstanbul'a yörede Maraşlı Osman Ağa diye bilinen kişi yabani orkide (salep) satardı.

Bir gün satış bittikten sonra artan salebi şeker ve süt karışımı olarak kara gömmüş. Ertesi gün baktığında, salebin kıvamındaki değişiklik dikkatini çekmiş. Süt, şeker ve sahleb karışımının yoğunluk kazandığını ve sakız gibi uzadığını görmüş. Önce kendisi tatmış ve farklı bir lezzet olduğunun farkına varmış. Karsambaç olarak bilinen bu gıda maddesi üç kuşak sonra Maraş Dondurması olarak tanınmaya başlar. Kara eklenen pekmez, bal ve meyve özleriyle yapılan Karsambaç’la başlayan, dondurmanın da 300 yıllık bir geçmişi var. Ahir Dağı’nın bulutlara yakın yaylalarında yeşeren keven, kekik ve yabani orkide çiçekleriyle beslenen keçilerin sütü ve bu orkidelerin yumrularından incelikle toplanan salep, bu dondurmanın sırrıdır.