Dondurma diyarı kış turizminde de iddialı

Kilometrekareye düşen su kaynakları bakımından Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan Kahramanmaraş, bölge ve iklim kuşaklarının kesişme noktasındaki coğrafi konumuyla yazın olduğu kadar kışın da turistler açısından bir cazibe alanı oluşturmak istiyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde "Altı çeltik, üstü kekik kokulu memleket" dediği Kahramanmaraş, 600'ü endemik olmak üzere 3 bine yakın bitki çeşidinin önemli kısmını barındıran Başkonuş, Yavşan ve Uludaz yaylalarıyla tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Semavi dinlerde önemli bir yer tutan, Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'yle inanç turizmi için önemli bir durak Kahramanmaraş, yüzyıllardır önemli şairler yetiştirip edebiyat dünyasına en çok katkıda bulunan şehirler arasında yer almasıyla da alternatif turizm açısından fırsatlar sunuyor.

Kendine has dövme dondurmasıyla adını dünyaya duyuran, özellikle yaz aylarında dondurmanın tadına bakmak isteyen çok sayıda turisti ağırlayan Kahramanmaraş, termal turizmde Ilıca ve Döngele termalleri, kayak turizminde Yedikuyular Kayak Merkezi, kültür turizminde de Germenicia Antik Kenti sayesinde özellikle kış turizminde hak ettiği yere gelmeyi amaçlıyor.

"Dört mevsim 12 ay Kahramanmaraş"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ı "Dört mevsim, 12 ay kültür ve turizm değerlerine sahip bir kent" diye tarif ettiklerini dile getiren Küçükdağlı, bu yönüyle de kente olan ilgilinin her geçen yıl daha da arttığını belirtti.

Küçükdağlı, yarıyıl tatiline girilmesiyle Kahramanmaraş'ın birçok özelliğiyle tercih edilmesi gereken bir kent olduğunu ifade eden Küçükdağlı, şöyle devam etti:

"Başta bölge şehirleri olmak üzere, ülkemizin dört bir tarafından Kahramanmaraş'a misafirlerimiz geliyor. Bu şehirde turizm alanlarında kısa sürede ulaşmak mümkün. 10 dakika süre içerisinde Yedikuyular Kayak Merkezi'ni görmek mümkün. Hemen kent merkezinin batısında bulanan Başkonuş yaylamıza gidip hem kayak yapıp hem de bungalov evlerde kalmak mümkün. Kahramanmaraş, kış turizm için mükemmel bir doğal ve tabiat güzelliğine sahip."

"Kayak, termal ve kültürel zenginliği"

Küçükdağlı, vatandaşların Ilıca ve Döngele kaplıcalarını termal turizm için tercih edebileceklerini, aynı zamanda Germenicia Antik Kenti'ne ait olan taban mozaiklerini de görebileceklerini vurguladı.

Kahramanmaraş'ın dört mevsim turist çekebilecek özellikte olduğunu ifade eden Küçükdağlı, "Kışın ortasında zaman zaman bahar havasındaki iklimiyle tipik bir Akdeniz kenti olan Kahramanmaraş'ı gelip yaşamak, bu kültür ve turizm değerlerini bira arada görmek mümkündür. Dört mevsim 12 ay Kahramanmaraş diyoruz. Kayak, termal ve kültürel zenginliğin bir arada olduğu Kahramanmaraş'ı gelin mutlaka bir görün." diye konuştu.