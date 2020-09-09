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Aktüel "Donbas" krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunun olağanüstü toplantısı yapıldı
Aktüel

"Donbas" krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunun olağanüstü toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:14:10 -
"Donbas" krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunun olağanüstü toplantısı yapıldı

KİEV (AA) - Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu olağanüstü toplantısı yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda katılımcıların, Donbas'ın Şumi bölgesinde ortak denetim gerçekleştirmek için anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın denetimdeki katılımcıların güvenliğini ve lojistiğini sağlayacağı belirtildi.

Ukrayna Delegasyonu Başkanı Leonid Kravçuk, toplantının kapsamlı ateşkesin devamı için taraflara umut verdiğini belirterek, "Barış sürecine ve anlaşılan maddelerin uygulanmasına tam bağlılığımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Üçlü Temas Grubu, 22 Temmuz'da, 27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna ordusunun Şumi bölgesinde yeni siperler kazdığı iddiasıyla ateş açmakla tehdit etmiş, Ukrayna ordusu bunu yalanlanmıştı.

6 Eylül'de Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu ilk kez ateşkes bozulmuş ve bir Ukrayna askeri hayatını kaybetmiş, bir asker yaralanmıştı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

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