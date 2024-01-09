  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saadet Partililer gözünü açar mı? Eski İP'li Erdem 'şeriat' diyerek Murat Kurum'u hedef aldı!

Fitch! Deliller çok güçlü: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika finansal sektörler girişimi nötr! Şok günleri başlıyor!

Talep o ülkeden, karar onandı: Türkiye'den 2024 dönemi için konuşulan 50 trilyon dolarlık anlaşma

İstanbul Valiliği'nden Fatih Camii'nde suikaste ilişkin son dakika açıklaması

Avrupa Parlamentosu bile Türkiye'den kopya çekiyor!

Celtic taraftarı yüzsüzlere seslendi: Ukrayna olmuyor Filistin niye?

Polonya, çok konuşulan sabotajın delillerini paylaşmadı

Şırnak'tan petrol fışkırıyor: Bir ilimizde daha yeni petrol umudu yeşerdi!

BAE'den İsrail'in talebine cevap: Zelenskiy'den isteyin

Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler
Dünya Donanmada casus krizi! 27 ay hapse mahkum ettiler
Dünya

Donanmada casus krizi! 27 ay hapse mahkum ettiler

Yeniakit Publisher
2024-01-09 07:30:00 -
Donanmada casus krizi! 27 ay hapse mahkum ettiler

ABD’de, donanma mensubu bir asker, Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wenheng “Thomas” Zhao’nun rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum olduğu bildirildi.

Zhao’nun, 27 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının bitiminde serbest bırakıldıktan sonra da iki yıl denetim altında tutulacağı kaydedildi.

Eyaletin Port Hueneme’de bulunan ABD donanmasında görevli Zhao, donanmaya ait hassas askeri bilgileri Ağustos 2021'den Mayıs 2023'e kadar Çin'den bir istihbarat görevlisine iletmesi karşılığında rüşvet almakla suçlanmıştı.

Zhao'nun yetkililere gönderdiği bilgilerin arasında Hint-Pasifik'teki ABD askeri tatbikatının operasyonel planlarının da yer aldığı öne sürülmüştü.

Almanya'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan kararı!
Almanya'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan kararı!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan kararı!

ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte
ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

Dünya

ABD'nin Suriye'deki üsleri hedefte

ABD'den Ay'a iniş için gönderilen uzay aracında şok!
ABD'den Ay'a iniş için gönderilen uzay aracında şok!

Teknoloji

ABD'den Ay'a iniş için gönderilen uzay aracında şok!

Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler" target="_blank">
Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler
Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler

Dünya

Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler

ABD Başkanı Biden'a şok! Konuşurken neye uğradığını şaşırdı
ABD Başkanı Biden'a şok! Konuşurken neye uğradığını şaşırdı

Dünya

ABD Başkanı Biden'a şok! Konuşurken neye uğradığını şaşırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23