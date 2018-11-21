Donald Trump'tan Selman'la görüşme açıklaması

ABD Başkanı Trump, CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını yüzde 100 vermediğini ifade etti. Trump, 30 Kasım'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de başlayacak G-20 Zirvesi'ne katılması halinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşebileceğini de sözlerine ekledi. Suudi medyası, Veliaht'ın zirveye gideceğini yazmıştı.

SUUDİ YÖNETİMİNE DESTEK ÇIKTI

Trump bugün yaptığı ilk açıklamada da Suudi yönetimine desteğini yinelemeşti. Trump ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı" ifadelerini kullanmıştı.