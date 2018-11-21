Donald Trump'tan Selman'la görüşme açıklaması
ABD Başkanı Trump Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA raporunda yüzde yüz bir saptama olmadığını söyledi.21 Kasım 2018 Çarşamba 08:21
ABD Başkanı Trump, CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını yüzde 100 vermediğini ifade etti. Trump, 30 Kasım'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de başlayacak G-20 Zirvesi'ne katılması halinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşebileceğini de sözlerine ekledi. Suudi medyası, Veliaht'ın zirveye gideceğini yazmıştı.
SUUDİ YÖNETİMİNE DESTEK ÇIKTI
Trump bugün yaptığı ilk açıklamada da Suudi yönetimine desteğini yinelemeşti. Trump ABD istihbaratının Kaşıkçı cinayeti bilgilerini değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
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