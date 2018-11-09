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Donald Trump'tan Amerika'da isyan çıkartacak mesaj!

Trump, Beyaz Saray basın  toplantılarında yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim  Acosta'nın Beyaz Saray basın kartının askıya alınmasının ardından farklı  gazetecilerin de basın kartlarının iptal edilebileceğinin mesajını verdi.

09 Kasım 2018 Cuma 21:08
Donald Trump'tan Amerika'da isyan çıkartacak mesaj!

Trump, Paris ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere  yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Acosta'nın basın  kartının askıya alınması kararını kendisinin vermediğini belirterek, "Bu kararı ben vermedim. Fakat başkalarına da uygulanabilir." dedi.

"Beyaz Saray kutsal bir mekan, çok özel bir yer, Beyaz Saray'a saygı  gösterilmesi gerekir, Başkana saygılı davranılması gerekiyor." ifadelerini  kullanan Trump, Acosta'nın, Sözcü Sarah Sanders'e "saygısızca" davrandığını ileri  sürdü.

Trump, Acosta haricinde hangi gazetecilerin durumdan  etkilenebileceğine dair bilgi vermekten kaçındı.

Karara tepkiler

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi ise yazılı bir açıklama  yaparak, Acosta'nın Beyaz Saray'a girişine tekrar izin verilmesi yönünde çağrıda  bulundu.

Açıklamada, "Gazeteciler görevlerini korkmadan yerine  getirebilmelidir. Acosta'nın basın kartı hakları tekrar iade edilmelidir.  Umuyoruz ki Trump gazetecileri aşağılamayı bırakacaktır. Bu tutum aynı zamanda  gazetecilerin güvenliği adına ciddi bir sorundur." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın Acosta hakkında aldığı karar, ABD'nin farklı birçok  basın kuruluşu ve çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı.

CNN, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirinin arkasında olduğunu  kaydetti.

Olay

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında  Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası  bu kararın alınması dikkati  çekmişti.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik  sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir  insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü)  davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu  şekilde davranamazsın." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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