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Donald Trump'tan açık tehdit! Ordumuz sizi bekliyor

ABD Başkanı Trump, Orta Amerika’dan ABD’ye doğru ilerleyen göçmenlere yönelik açık tehditte bulunarak, “Bu, ülkemizi işgal etmektir. Ordumuz sizi (sınırda) bekliyor” dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:24
Donald Trump'tan açık tehdit! Ordumuz sizi bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika’dan ABD’ye doğru yola çıkan göçmen kervanını durdurmak için tehditlerine devam ediyor.

'BU ÜLKEMİZİ İŞGAL ETMEKTİR'

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Güney sınırımıza doğru ilerleyen kervana, birçok çete üyesi ve kötü insan katılıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmediğiniz sürece ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir. Ordumuz sizi bekliyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de Orta Amerika ülkelerini göçmen kervanını durdurmamaları halinde ABD sınırına asker göndermekle ve yardımları kesmekle tehdit etmişti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenlere Meksika'da sığınma başvurusu yapmaları durumunda geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifinde bulunmuştu.

Meksika sınırına 5 bin asker iddiası

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor." iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:24
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