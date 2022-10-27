Donald Trump'ın ses kaydını yayınladı: Elimizde Çin ve Rusya'nın hayatında görmediği silahlar var

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un yardımcı editörü Bob Woodward, ülkenin eski lideri Donald Trump'la söyleşilerini sesli kitap olarak yayımladı.

Salı günü CNN International'da yayımlanan 5 Aralık 2019 tarihli röportaj kaydında, Trump'ın hiç görülmemiş silahlar geliştirildiğini ileri sürdüğü duyuldu. Kayıtta Trump, şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu ülkede daha önce kimsenin sahip olmadığı silah sistemleri geliştirdim. Daha önceden görmediğiniz ya da duymadığınız şeylere sahibiz. Elimizde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duymadığı şeyler var."

'Nükleer' derken durakladı

Trump'ın söyleşide "nükleer silah" derken bir anda durup kullandığı ifadeyi "silah sistemleri" olarak değiştirmesi de dikkat çekti. Söz konusu silahların özelliklerine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Diğer yandan Woodward, ABD'li yetkililerle konuşup Trump'ın ifadelerinin doğru olduğunu ve ülkede gizli bir silah geliştirildiğini doğruladığını savundu. 79 yaşındaki gazeteci de silahların niteliklerine dair yorum yapmadı.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağlı Nükleer Enformasyon Projesi'nin (Nuclear Information Project) direktörü Hans Kristensen, söz konusu kayıtta Trump'ın, W76-2 olarak bilinen düşük güçlü nükleer başlığa atıfta bulunmuş olabileceğini söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kristensen, ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı'nın, Trump'ın söyleşisinin ardından Ocak 2019'da W76-2 üretimine başladıklarını duyurduğuna da dikkat çekti.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Nükleer fizikçi Cheryl Rofer ise Trump'ın bahsettiği silahın, Pentagon'un geçen sene ortaya çıkan W93 adlı nükleer silahı olabileceğini belirtti.

Woodward'ın Trump Kasetleri'nde (The Trump Tapes), gazetecinin farklı konularda eski ABD başkanıyla yaptığı 20 söyleşi yer alıyor.

Söz konusu kayıtlar, Woodward'ın Trump hükümetine dair kaleme aldığı Fear (Korku), Rage (Öfke) ve Peril (Tehlike) adlı üçlemesinde kullandığı söyleşileri içeriyor.