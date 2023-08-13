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Dünya Donald Trump'ın başı dertte! Akılalmaz öyle şeyler oluyor ki: Mesajı, mailleri yayımladı! Yok artık
Dünya

Donald Trump'ın başı dertte! Akılalmaz öyle şeyler oluyor ki: Mesajı, mailleri yayımladı! Yok artık

Yeniakit Publisher
2023-08-13 22:15:00 - 2023-08-13 23:43:31
Donald Trump'ın başı dertte! Akılalmaz öyle şeyler oluyor ki: Mesajı, mailleri yayımladı! Yok artık

ABD'de seçime sayılı günler kaldı ama akılalmaz olaylar oluyor. Trump'ın başı fena halde dertte! Resmen köşeye sıkıştırdılar! ABD'yi karıştıran iddia: Seçim dönemine ait mesajlar ve mailler ortaya çıktı. Böyle giderse davaları çoğalıyor... Donald Trump hapiste ABD Başkanı seçilebilir! Başı yine dertte! Trump’a rahat yok, ABD’deki başkanlık seçimi hakkında çarpıcı gelişme!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 2020'de gerçekleştirilen seçim dönemine ilişkin yöneltilen iddialara bir yenisi daha eklendi. CNN'e konuşan kaynaklar, savcıların, 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarına müdahale girişimi iddiasıyla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında yeni belgelere ulaştığını aktardı.

OY SİSTEMİNE ERİŞMEK İÇİN BASKI YAPTILAR

Trump'ın hukuk ekibinden bazı kişilerin, bir seçim ofisinde oy makinalarıyla ilgili yaşanan bir ihlalle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteren mesaj ve e-postalara sahip olduğu ileri sürüldü. Kaynaklar, savcılığın, Trump'ın ekibinin oylama yazılımına erişmek için bazı kişilere baskı yaptığını gösteren kanıtlara sahip olduğunu kaydetti.

SAVCI, İDDİALARI TRUMP'A SORACAK!

Bu kapsamda Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'in, gelecek hafta Trump aleyhinde sunması beklenen iddianamede, oy makinaları ihlaliyle ilgili birkaç kişiye de suçlama yöneltmesi bekleniyor.

2 KİŞİ DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

CNN, dün, en az 2 kişinin Georgia eyaletinde salı günü mahkemeye ifade vermeye çağrıldığını yazmıştı. Tüm bu gelişmeler, Trump aleyhindeki 4'üncü iddianamenin yakında sunulacağı yönündeki beklentileri artırdı.
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