Filistinli ailelerin ikinci sürgün dramı

"DOĞDUĞUMUZ YERDEN BİZİ SÖKÜP ATTILAR": Filistinli Mehdi Abu el-Hica, 58 yılını geçirdiği ve doğup büyüdüğü mekandan ayrılmak zorunda kalmadan önce geriye kalanları incelediği sırada AA muhabirine açıklamada bulundu. Ebu el-Hica İsrail'in 23 Ekim'de mezraa sakinlerine evlerini ve tarım tesislerini tahliye etmeleri gerektiğini bildirerek mülklerini taşımaları için süre tanıdığını, aksi takdirde yıkım için iş makinelerinin gönderileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Filistinli Ebu el-Hica, sakinlerin önce hayvanlarını barındıracak yerler aramaya başladığını, ardından evlerini taşıyarak eşya ve mülklerini akraba ile tanıdıklarının yanına taşımaya koyulduklarını aktardı. Koyun ve keçileri barındıracak yer bulmanın kolay olmadığını ifade eden Ebu el-Hica, ancak diğer mülklerin taşınmasından önce bunun sakinler için öncelik taşıdığını vurguladı. Yaşananların ağırlığını dile getiren Ebu el-Hica, "Tüm hayatın boyunca burada üretiyor, inşa ediyor ve kendini var ediyorsun; aniden tüm bunlardan vazgeçmen isteniyor." dedi. Mezrada yaşadığı yıllar boyunca burada bina yapmanın veya ikamet etmenin yasak olduğuna dair hiçbir şey duymadığını kaydeden Ebu el-Hica, sakinlerin evlerini ve ağıllarını ihtiyaçlarına göre geliştirmek için yıllar harcadığını dile getirdi. Ebu el-Hica'nın belirttiğine göre, İsrail makamları, tahliyeyi mezranın Batı Şeria'nın "C Bölgesi" kapsamında "devlet arazisi" sayılan alanlar üzerinde yer almasıyla gerekçelendirdi. 1995 yılında imzalanan İkinci Oslo Anlaşması uyarınca Batı Şeria "A", "B" ve "C" olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştı. A Bölgesi tamamen Filistin kontrolünde, B Bölgesi Filistin'in sivil ve İsrail'in güvenlik kontrolünde, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan C Bölgesi ise tamamen İsrail kontrolünde bulunuyor. Ebu el-Hica, mezrayı çevreleyen dağlarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve çobanların varlığını fark ettiklerini ve bölgedeki hareketliliklerini gözlemlemeye başladıklarını aktardı. Çocukluk anılarını tazeleyen Ebu el-Hica, Yemun beldesindeki okullara yürüyerek gittiği günleri ve mezra ailelerinin özel günlerde ve akşam saatlerinde bir araya geldiğini hatırlattı. Filistinli, "Doğduğumuz yerden bizi söküp attılar. Hep birlikte akşamları otururduk, her özel gün bizi bir araya getirirdi. Bunlar unutulmaz anılar." ifadelerini kullandı. Evinin boşaltılmasından sonraki görüntüsünü "ızdırap verici" olarak niteleyen Ebu el-Hica, mekâna geri dönüp evleri boş ve sökülmüş halde görmenin insanda derin bir üzüntü bıraktığını söyledi.