Donald Trump'a çok sert tepki: Pişman olacağız

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ABD Başkanı’nın kendisi hakkında söylediği “O buz gibi bir zavallı adam” sözüne verdiği cevapta, “Trump'ın dünyanın dört bir yanındaki aşırı sağcıların reklam yüzü” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Londra Belediye Başkanı Sadık Han arasındaki tartışma sürüyor. Sadık Han, SkyNews'e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında söylediği “O buz gibi bir zavallı” sözüne yanıt verdi.

Açıklamayı talihsiz bulduğunu belirten Khan, “Trump'ın dünyanın dört bir yanındaki aşırı sağcıların reklam yüzü” olduğunu savundu. ABD Başkanı'nın davranışlarının beyaz ırkın üstünlüğünü savunan kişilerin görüşlerini normalleştirdiğini ve “berbat” düşüncelerini yaydığını öne sürdü.

Trump'ın Avrupa'daki aşırı sağ yanlılarının eylemlerine kayıtsız kaldığını söyleyen Han, “Ona bu ülkeyi ziyaret etme fırsatı verdiğimiz için pişman olacağız” dedi.

Londra Belediye Başkanı, ülkesinin ABD ile özel ilişkileri olduğunu, ancak bazı ciddi meselelerin gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yapacağı ziyaret öncesinde Twitter'dan paylaştığı mesajda Sadik Han'ı hedef almıştı.

Trump, “Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadik Han, İngiltere'nin en önemli müttefiki olan ABD'nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik" ifadesini kullanmıştı.

Han'ı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya benzeten Trump, aradaki farkı Londra Belediye Başkanı'nın "yarı boyda" olması şeklinde göstermişti.