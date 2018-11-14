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Donald Trump yaptığı paylaşımla rezil oldu!

Trump, 'Hint Festivali Divali' kutlamaları için Beyaz Saray'ın kapılarını açtı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:08
Donald Trump yaptığı paylaşımla rezil oldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hint Festivali Divali kutlamaları ile ilgili mesajı tartışma yarattı. ABD Başkanı Donald Trump, Hint Festivali Divali kutlamaları için ABD'deki azınlık gruplarla Beyaz Saray'da bir araya geldi. 

Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda Işık Festivali olarak da bilinen Divali kutlamalarına dair şu notu düştü:

"Bugün ABD'de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Budistler, Sihler ve Jainistler tarafından kutlanan Divali için toplandık. Yüz milyonlarca insan aileleri ve arkadaşlarıyla beraber Diva yakıyor ve yeni yılın başlangıcını kutluyor" 

Trump'ın bu tweeti, sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kişi Divali'nin aslında Hindistan orijinli bir kutlama olduğu ve temel olarak Hintliler tarafından kutlandığını hatırlattı.

Trump kısa bir süre sonra Divali'nin Hint Festivali olduğunu belirten bir tweet daha attı fakat bir önceki tweeti silmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Çok sayıda Hintli onun ülkesi için çalışıyor fakat Trump Hintliler'i unutuyor'' yorumlarında bulunurken, Trump, eleştiriler hakkında yorum yapmadı. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 22:08
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