Donald Trump, Venezuela'daki kukla lideri telefonla aradı

Venezuela'da kendisini başkan ilan eden muhalif lider Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını söyledi. Görüşme, dakikalar içinde Beyaz Saray tarafından da doğrulandı.

Guaido, "Trump beni aradı, demokratik çabalarımızın arkasında olduğunu söyledi. Trump, insani yardım ve yönetimimin tanınması konusunda desteklerini yineledi" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı harekete geçen ABD Başkanı Trump, Guaido'yu meşru lider olarak tanıdığını duyurdu ve küresel bir krizi tetikledi. Seçilmiş lider Maduro'ya Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkeler destek veriyor.