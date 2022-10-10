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Dünya Donald Trump uyardı: Üçüncü Dünya Savaşı çıkar
Dünya

Donald Trump uyardı: Üçüncü Dünya Savaşı çıkar

Eski ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı mitingde, savaşın barışçıl bir şekilde sonlandırılması gerektiğini aksi halde Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 02:16:00 -
Donald Trump uyardı: Üçüncü Dünya Savaşı çıkar

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Nevada'da destekçilerine seslendi.

Trump, konuşmasının bir bölümünde devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Trump'tan Ukrayna açıklaması

İki ülke arasındaki müzakerelerin önemli olduğunu söyleyen Trump, savaşta çok sayıda can kaybının yaşandığını dile getirdi.

Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için derhal müzakerelerin başlatılmasının gerekliliğini vurgulayarak, böyle olmaması durumunda savaşın tüm dünyaya yayılacağını ifade etti.

"Aksi halde Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanacak"

76 yaşındaki siyasetçi, "Ukrayna'daki savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi için acil bir müzakere düzenlemeliyiz. Aksi halde Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanacak." diye konuştu.

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