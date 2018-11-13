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Donald Trump Twitter'dan böyle uyardı!

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne "yüksek petrol fiyatı" uyarıda bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 10:05
Donald Trump Twitter'dan böyle uyardı!

Bir süredir yükselen petrol fiyatlarından yakınan Trump, resmi Twitter hesabından, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak. Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalı" mesajını paylaştı.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve OPEC’in günlük üretimi bir milyon varil azaltmasının etkisiyle, son bir aydır ilk kez günlük yüzde 1.0in üzerinde arttı.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:05
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