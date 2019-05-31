Donald Trump Türkiye'nin teklifini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 Komisyonu önerisine olumlu baktığı belirtildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD ile ilişkilerde yarattığı gerilim sürüyor. Türkiye, ABD'ye, "Bu konuda bir ortak komisyon kuralım F-35 savaş uçakları bu sistemden nasıl etkilenir bu komisyon değerlendirsin" demişti. ABD'nin Türkiye'nin ortak komisyon kurulsun teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

"Teklifi kabul etti" iddiası

Ortadoğu'daki gelişmelere yer veren İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinde Türkiye'nin S-400'lerle ilgili çalışma grubu oluşturulması teklifini kabul ettiğini öne sürdü.

Gazeteci Ragıp Soylu, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, çarşamba günkü telefon görüşmesi sırasında, Başkan Trump’ın çalışma grubu fikrine karşı çıkan ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nı hükümsüz kıldığını belirtti.

Washington Yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve S-400 hava savunma sisteminin F-35 savaş uçaklarını tehlikeye atacağını düşünüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus yapımı S-400’lerin radar sistemiyle F-35’lerin gizli bilgilerini ele geçirebileceği kanaati taşıyor.

Bu çıkarımdan emin olan Pentagon ve Dışişleri yetkilileri, Ankara’nın teknik bir çalışma grubu oluşturma teklifini reddediyordu.

MEE’nin haberinde bu gelişme, teknik çalışma grubuyla S-400 ile F-35’leri bir arada kullanmanın yollarının bulunabileceğini savunan Ankara için önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.