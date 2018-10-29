Donald Trump şemsiyeyi kapatmak yerine fırlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın şemsiye maceralarına bir yenisi eklendi. Repertuvarı şemsiyeyi rüzgarda tutma mücadelesinden eşi Melania'yı yağmur altında bırakıp sadece kendine açmasına uzanan ve bu yüzden 'şemsiye bencili' gibi tuhaf bir lakap da kazanan Trump, yine daha önce hiçbir ABD Başkanı'ndan görülmemiş bir performans sergiledi.

Cumartesi Andrews Hava Üssü'nde başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce gazetecilere Pittsburgh'daki sinagog katliamıyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, çare olarak, okullardan sonra bu kez ibadethanelerde de silahlı koruma bulunmasını savundu. Singagog içinde silahlı koruma olsaydı muhtemelen saldırgandan başka kimsenin ölmeyeceğini iddia eden Trump, demecini tamamlamasının ardından uçağın merdivenlerini elinde açık şemsiyeyle çıkmaya başladı. Kapıya geldiğinde şemsiyesi kapamaya zahmet etmeden oracığa fırlattı.

CANLI YAYINDA TÜM ABD İZLEDİ

Canlı yayındaki Amerikan kanalları, siyah şemsiyeyi başkanlık uçağının kapısında rüzgarla birlikte bir sağa bir sola salınırken gösterdi.

Trump'tan sonra merdivenleri çıkan bir yetkili, şemsiyenin yanından geçip uçağa girmeyi tercih etti.

Nihayet başkanı korumakla görevli Gizli Servis'ten bir ajan gelip şemsiyeyi kapatarak uçaktan içeri girdi.