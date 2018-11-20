Donald Trump: Prens Selman bilgi sahibi olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun kendisine ulaşmasının ardından açıklamada bulundu. Trump, "Trajik olaya ilişkin Veliaht Prens Selman cinayetten bilgi sahibi olabilir" dedi.



ABD güvenliği için tutarlı fikirleri destekleyeceğini belirten Trump, "Kongre Suudi Arabistan konusunda istediği yola gidebilir" dedi.