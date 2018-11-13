0553 313 94 23

Donald Trump o ismi de görevden alıyor!

Washington Post gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İç Güvenlik Bakanı Nielsen'in görevden alınacağını iddia etti.

13 Kasım 2018 Salı 11:37
Donald Trump o ismi de görevden alıyor!

Washington Post gazetesi, ABD liderinin Adalet Bakanı Sessions'tan sonra İç Güvenlik Bakanı Nielsen'i de görevden alacağını bildirdi.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti'ye geçmesiyle, ABD'de taşlar yerinden oynadı.

Seçimden saatler sonra Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı kovan ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir hamle daha yapıyor.

Gelecek hafta kovulacak

Washington Post gazetesi, Trump'ın bu kez İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'i görevden alacağını duyurdu. Haberini Trump yönetimine yakın kaynaklara dayandıran gazete, Nielsen'in gelecek hafta kovulacağını yazdı.

Trumpş, Nielsen ile bu hafta Güney Teksas'taki ABD askerlerini ziyaret etme planını iptal etmişti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD liderinin Nielsen'i mümkün olan en kısa zamanda görevden almak istediğini söyledi. Beyaz Saray'daki birçok yönetici, Trump'ın kararını ertelemeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:37
  1. Trump
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li belediyede sapkınlık dersi
    1. CHP’li belediyede sapkınlık dersi
    2. Ağartıcının şifreleri..
    3. Mahmud Abbas yurt dışı ziyaretini..
    4. İşte FETÖ'cü 50 sanık için istenen ceza
    5. 'Ezan Türkçe okunsun' diyen CHP'li..
    6. ABD'nin yaptırımlarına karşı yeni..
    7. 28 Şubat cuntacıları pişmanlık duymuyor
    8. CHP'li belediye halkı canından bezdirdi!
    9. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde..
    10. Kotku Hazretlerini rahmetle anıyoruz
    11. Ankara'da MLKP operasyonu: 3 kişi..
    12. Sakarya'da arazi kavgası kanlı bitti:..
    13. Beyoğlu'nda cami bitişiğindeki alkol..
    14. Antalya'da uzman çavuş odasında ölü..
    15. Bilal Erdoğan, İtalyanca şarkı söyledi
    16. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    17. Flaş Kaşıkçı açıklaması! 'Öldürenler..
    18. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    19. Antalya'da kaza yapan alkollü sürücü..
    20. Kocatepe-Merter ve Yenikapı-Kirazlı..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...