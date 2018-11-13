Donald Trump o ismi de görevden alıyor!

Washington Post gazetesi, ABD liderinin Adalet Bakanı Sessions'tan sonra İç Güvenlik Bakanı Nielsen'i de görevden alacağını bildirdi.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti'ye geçmesiyle, ABD'de taşlar yerinden oynadı.

Seçimden saatler sonra Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı kovan ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir hamle daha yapıyor.

Gelecek hafta kovulacak

Washington Post gazetesi, Trump'ın bu kez İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'i görevden alacağını duyurdu. Haberini Trump yönetimine yakın kaynaklara dayandıran gazete, Nielsen'in gelecek hafta kovulacağını yazdı.

Trumpş, Nielsen ile bu hafta Güney Teksas'taki ABD askerlerini ziyaret etme planını iptal etmişti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD liderinin Nielsen'i mümkün olan en kısa zamanda görevden almak istediğini söyledi. Beyaz Saray'daki birçok yönetici, Trump'ın kararını ertelemeye çalışıyor.