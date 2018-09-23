THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Donald Trump internet devlerine savaş açtı!

Amerika Birleşik Devletleri internet devleri Google ve Facebook hakkında haksız rekabet soruşturması açılabilmesi için adım atıyor.

23 Eylül 2018 Pazar 11:03
Donald Trump internet devlerine savaş açtı!

Yeni hazırlanan başkanlık kararnamesi ile Trump yönetimi, sosyal medya şirketlerinin tarafsızlığını araştırmayı hedefliyor. Henüz hazırlık aşamasında olan ama taslağı basına sızan kararnamede sosyal medyanın halk üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, bu platformlar arasındaki rekabetin korunmasının önemi vurgulandı.
 
Kararname kapsamında, internet şirketleri arasındaki rekabeti korumak ve bu şirketlerin tüketicilere zarar vermesinin engellemek için bazı devlet kuruluşlarına özel önlemler alma yetkisi verilecek.
 
Trump'ın sosyal medyaya karşı tavrı
 
Amerikan Başkanı Donald Trump daha önce defalarca Facebook ve Google'ın muhafazakarlara karşı taraflı olduğunu dile getirmişti. Ağustos ayında attığı bir tweette Trump, "Sosyal medya, cumhuriyetçi/muhafazakar seslere yönelik ayrımcılık yapıyor. Trump yönetimi adına açık ve net şekilde konuşarak buna izin vermeyeceğimizi söylüyorum. Sağ görüşlü insanların fikirlerini engellerken diğerlerine dokunmuyorlar...." dedi.
 
Trump daha sonra, 'Birliğin Durumu' konuşmasının Google tarafından Obama döneminde yapıldığı gibi ilk sayfaya konulmadığını iddia etmişti. Fakat bu iddianın gerçek olmadığı ve Google'ın konuşmayı, eski Başkan Obama için yaptığı gibi ilk sayfaya koyduğu ortaya çıkmıştı.
 
Maddi yaptırımlar ağır olabilir
 
Amerikan Anayasasının 1. ek maddesi tüm kişilerin ifade özgürlüğünü güvence altına alırken, hükümetin kişilere ve şirketlere belli bir görüş dayatmasını yasaklıyor. Bu nedenle kararnamenin Google ve Facebook üzerinde ifade özgürlüğü yönüyle etkisinin olmayacağı düşünülüyor.
 
Ancak haksız rekabet konusunda yeni getirilen uygulamalar şirketlere pahalıya mal olabilir.
 
Daha önce haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle Avrupa Birliği, Google'a 4,3 milyar Euro para cezası kesmişti. Kararname ile benzer cezaların ABD kurumları tarafından kesilmesine de imkan tanınacak.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:03
  1. İnternet
  2. google
  3. Facebook
  4. Dev
  5. trump
  6. TEKNOLOJİ Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı!
    1. Meteoroloji'den 5 il için sağanak..
    2. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan af..
    3. Tokat'ta bu yolun anahtarı sadece 3..
    4. 'Yol, arazimden geçiyor' diyerek demir..
    5. Gürsel Tekin ne zaman cumaya başlayacak?
    6. Kumananda Yaylası'nda elektrik,..
    7. Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlerle..
    8. İlk olarak AKİT gündeme getirmişti!..
    9. Çin'e gıda ihracatında 3 senede yüzde..
    10. Ankara’da silahlı suç örgütüne..
    11. İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu..
    12. Bakan Pekcan yeni dönemde ihracat..
    13. Bakan Ruhsar Pekcan, yeni dönemin..
    14. Bartın'da hastane inşaatının temel..
    15. Denizdeki çöpten 300 bin eve elektrik
    16. Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    17. Büyük destek geliyor! Annelere 70,..
    18. İnsanlık israf girdabında
    19. Fenerbahçe ve Beşiktaş 348. maçlarına..
    20. İşten çıkarılan pilota rekor tazminat
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı