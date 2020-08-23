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Dünya Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 10:55:00 - 2020-08-23 11:04:03
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD’de California’da devam eden yangınlar dünya basınında geniş yankı buldu.

BBC, California'da devam eden büyük yangınlar için haber yayımladı.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan ettiği bildirildi.

California Valisinden açıklama

California Valisi Gavin Newsom de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gavin Newsom, Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söyledi.

Newsom, sosyal medya hesabında da yangınların eyalette daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "İklim değişikliğine inanmıyorsanız California'ya gelin" dedi.

Yangının sonuçları gün yüzüne çıktı. Eyalette 400 bin hektar alan kül olduğu bildirildi. Ayrıca 14 binden fazla itfaiyeci 585 noktada çıkan yangınlar için büyük çaba sarf ediyor.

Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybederken, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 43 kişi de yaralandı. Binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Eyalette San Jose yakınındaki Bay bölgesinde yaşayan binlerce kişi için de tahliye emri verildi.

Yetkililer, 100 metre uzunluğundaki bazı ağaçların devrildiğini duyurdu.

California'da en eski eyalet parkı Big Basin'de de tarihi ziyaretçi merkezinin kül olduğu, alevlerin 2 bin yıllık kızılağaçları yaktığı aktarıldı.

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