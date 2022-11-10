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Dünya Donald Trump Biden'ı dalga konusu yaptı!
Dünya

Donald Trump Biden'ı dalga konusu yaptı!

2024 seçimlerinde aday olabileceğinin sinyalini veren ve mitinglerine şimdiden başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, gafları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'ı dalga konusu yaptı. Trump son mitinginde Biden'ın gaflarından ve ilginç hareketlerinden oluşan bir videoyu açarak herkese izletti.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 18:11:00 - 2022-11-10 18:13:01

ABD'de 2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri için hazırlıklar devam ederken olası adaylar arasındaki seçim yarışı da kızışmaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta bir miting gerçekleştirirken, eski Başkan Donald Trump ise Miami'de miting düzenledi.

Biden'ı dalga konusu yaptı

2024'teki seçimde aday olabileceğinin de sinyalini veren Trump, gafları ve ilginç hareketleri ile çok konuşulan Biden'ın dalga konusu yaptı. Coşkulu bir kalabalığa seslenen Trump, Biden'ın gaflarından ve o hareketlerinden oluşan videoyu açarak herkese izletti.

Gafları ve hareketleriyle gündemden düşmüyor

Geçtiğimiz günlerde hava ile tokalaşıp Beyaz Saray'ın yolunu unutan Biden, yeniden dikkat çekti. Geçen hafta yaptığı seçim çalışmalarında iki kez İnsülin ilacının mucidi ile görüştüğü yineleyen Joe Biden sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Çünkü insülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923'te Nobel Ödülü'ne layık görülmüştü. Macleod 1935'te, Banting ise 1941'de hayatını kaybetti.

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