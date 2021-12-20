Donald Trump: Biden ondan korkuyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında yaptığı açıklamalar dünya medyasında gündem oldu. Trump, Cinping'in "bir katil" olduğunu ancak pandemi çıkmadan önce onunla çok iyi anlaştığını söyledi.

Trump, "Başkan Şi ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum" ifadesini kullandı.

Gazeteci Maria Bartiromo, Trump'ın sözünü keserek, "O bir katil" dedi.

Bunun üzerine Trump, "O bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı. Kovid-19 geldiğinde bu artık çok farklı bir hikayeydi" şeklinde devam etti.

Çin 60 trilyon dolar tazminat ödemeli

Trump, salgın yüzünden de Çin'i suçladı. Salgın yüzünden Çin'i sorumlu tutan Trump, Çin'in dünyayı mahvettiğini iddia etti.

"Onlar tazminat ödemeli, ama Çin'in böyle bir tazminat için parası olmadığını düşünüyorum" diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu sadece ABD değil, tüm dünya. Zararın 60 trilyon olduğunu düşünüyorum. Çin'in 60 trilyonu yok, ama onlar bu zararı tazmin etmek için bir şeyler yapmalı."

Trump, Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de pozitif bir ilişkisi olduğunu vurguladı.