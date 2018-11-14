0553 313 94 23

Donald Trump, Arabistan Büyükelçisi adayını söyledi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın büyükelçi adayının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda uzun yıllar görev yapan Abizaid olduğunu açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:51
Donald Trump, Arabistan Büyükelçisi adayını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan John Abizaid'i aday gösterdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi adayının Abizaid olduğu duyuruldu.

John Abizaid'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süreli görev yapmış asker unvanını elinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptığı belirtildi.

ASKERİ AKADEMİDEN MEZUN
ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını ise bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvad Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senato'nun onayından geçmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:51
  1. trump
  2. suudi arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Çamlıca’da
    1. Medipol Çamlıca’da
    2. TBMM'ye sunuldu! Elektrik, gaz ve suda..
    3. "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    4. ABD'de ölü sayısı artıyor!
    5. Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine mi..
    6. Vodafone’un servis gelirleri 5.2..
    7. Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç..
    8. Tabipler birliği şehir hastanelerinden..
    9. Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la..
    10. Mikro İHA için 11 firmadan teklif
    11. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    12. İDO iç hatları kapatıyor!
    13. MediaMarkt’a en başarılı banner..
    14. Borusan Holding’de bayrak değişimi
    15. MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı
    16. İBB için Mehmet Müezzinoğlu sürprizi!
    17. ABD'nin üzerine kabus gibi çöktü: 50 ölü
    18. Çorum'da tarih fışkırdı! Tam 40 adet..
    19. “Yeni havalimanı bilet aramaları 4..
    20. “Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu..
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor