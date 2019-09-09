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Domuzlarla sokak köpekleri birbirine saldırdı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:25
Domuzlarla sokak köpekleri birbirine saldırdı

Ayazağa'da askeri bölge içinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzlarına vatandaşlar yiyecek verdi.

Yaban domuzlarının her sabah aynı noktaya gelerek yiyecek aradığını fark eden bazı hayvan severler, yanlarında getirdikleri ekmek ve çeşitli yiyecekleri hayvanlara veriyor.

Ayazağa Mezarlığı'na giderken yaban domuzlarını gördüğünü söyleyen Muhammet Balcılar,

'Ben ilk defa ekmek getiriyorum. Ayazağa Mezarlığı'na gitmek için bir süredir bu yolu kullanıyorum. İnsanlar burada domuzlara ekmek atıyordu. Ben de evdeki bayat ekmekleri değerlendirmek için getirdim. Ben Ayazağa'daki köpeklere de ekmek götürüyorum. Bugün de domuzları besleyeyim dedim. Ekmekleri çöpe atacağıma domuzlara veriyorum' dedi. Bu arada caddeye kadar inen domuzlar ile sokak köpekleri kavga etti. Domuzlar sokak köpeklerini kovaladı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:25
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  6. Sarıyer
  7. İstanbul

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