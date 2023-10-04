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Yerel Domuzlar mezarlıklara dadandı
Yerel

Domuzlar mezarlıklara dadandı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 12:26:00 -
Domuzlar mezarlıklara dadandı

Elazığ’da aç kalan domuzlar mezarları tahrip etti. Mezarları eşen domuzlar yiyecek aradı.

Olay Sivrice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kabirlere aç kalan domuzlar zarar verdi. Birçok mezarı eşmeye çalışan domuzlar, kendileri için yiyecek aradı.

Asri Mezarlığına giden vatandaşların kötü kokuların geldiği şikayeti üzerine mezarlık genelinde bir çalışma yapıldı ve zarar gören mezarların domuzlar tarafından kazıldığı anlaşıldı. Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme yapan belediye yetkilileri olay sonrası zarar gören mezarları tekrar düzenledi.

Son günlerde özellikle yaban domuzlarının sürü halinde gezdiği ve yerleşim yerlerine kadar indikleri ifade edildi.

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