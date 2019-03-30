Domuzdan elde edilen katkılardan haberdar mıyız?

“Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı….” (Bakara 173)

Şaşırtıcı bir gerçektir ki birçok Müslüman, domuz derisinden yapılmış bir ceketi veya bir ayakkabıyı veya bir el çantasını veya herhangi bir deri mamulünü hele hele market raflarında cicili biçili ambalajları içerisinde olan ve her gün çoluk çocuk tükettikleri hazır gıdaları, kozmetik ürünlerini ve tedavi olmak için aldıkları ilaçları kullandığından habersiz bulunmaktadır. Birçok vesilelerle tespit ettik ki, insanlarımızın çoğunluğu deri ve deri eşyalar hakkında bilgi sahibi değil. Bu sebeple, bu deriden mamul eşyaları tekrar tekrar kullandıklarını görüyoruz. Hayal ediyoruz ki, birçok cami, birçok merkez ve birçok kutsal mekanda necaset yığılıyor. Buralara gelen insanların duaları nasıl kabul edilebilir? Bu durumda olanlardan birinin siz olabileceğinizi düşünebiliyor musunuz?

Domuz derisi, kılı ve iç organları nerelerde kullanılır?

Ayakkabı ve spor ayakkabıları: Ayakkabıların görünen tüm deri süetleri ve içlerinde kullanılan astarlar. Ceketler, dizlik, dirseklik ve bel kemerleri, deri mantoları, deri pantolonları. Hanım ve erkek çanta ve cüzdanlarının tamamı, ya da astarları, deri koltuk ve mobilyaları domuz derisinden yapılmış olabilir.

Gıda sanayiinde, un üretim tesislerindeki kıl fırçalarda, pastanelerde ve evlerde fırın ürünlerinin üzerlerine yağ, yumurta sürme fırçalarında, tıraş fırçalarında çoğunlukla domuz kılı kullanılmaktadır. Gıdalarımızda ve ilaçlarımızda jelatin, L.Sistan, Heparin, kan plazma, kan sulandırma ilaçları, ve çeşitli enzimler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Neden kullanılır?

Öncelikle bu ürünleri üreten, satan firmaların çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Zamanında dünya ticaretini ele geçirdikleri için üretim bolluğu, fiyat ve stok durumu dolayısı ile domuz ürünleri birçok ülkede ucuz ve kolay kullanılabiliyor. Düşük fiyatı nedeniyle onu pazarlamak ve satmak daha kolaydır. Kullanılmasının en önemli sebeplerinden birisi, bu ürünleri üreten ülkelerde çoğunlukla domuz üretimi yapılmaktadır. Kâr marjları nispeten yüksek olduğu için, hızlı bir süreçte çoğu ürünlerde kullanılmaktadır.

Nasıl kurtulacağız?

Bu noktada en duyarlı toplumlar, Müslüman toplumların olması gerekirken çoğu ülkede kimlik sorunu ile cebelleşmektedirler. Ümit ediyoruz ki; yüz yıldır kendisine sunulan bu kimliğin sahte olduğunu idrak edecek; devlet sorumlusu, düşünürü, mühendisi, üreticisi, satıcısı ve tüketicisi ile şuurlu bir neslin çıkmasının beklendiği bir döneme girmiş bulunuyoruz.