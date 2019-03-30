0553 313 94 23

Domuzdan elde edilen katkılardan haberdar mıyız?

Çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de, dinimizce haram kılınan domuzun derisinden, kılından ve iç organlarından yapılan ürünleri hiç farkında olmadan günlük hayatımızda kullanmakta olduğumuzu belirten GİMDES Başkanı Dr. H. Kami Büyüközer, hangi ürünlerde bu hayvandan elde edilen parçaların kullanıldığını da söyledi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:55
Domuzdan elde edilen katkılardan haberdar mıyız?

Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı….” (Bakara 173)

Şaşırtıcı bir gerçektir ki birçok Müslüman, domuz derisinden yapılmış bir ceketi veya bir ayakkabıyı veya bir el çantasını veya herhangi bir deri mamulünü hele hele market raflarında cicili biçili ambalajları içerisinde olan ve her gün çoluk çocuk tükettikleri hazır gıdaları, kozmetik ürünlerini ve tedavi olmak için aldıkları ilaçları kullandığından habersiz bulunmaktadır. Birçok vesilelerle tespit ettik ki, insanlarımızın çoğunluğu deri ve deri eşyalar hakkında bilgi sahibi değil. Bu sebeple, bu deriden mamul eşyaları tekrar tekrar kullandıklarını görüyoruz. Hayal ediyoruz ki, birçok cami, birçok merkez ve birçok kutsal mekanda necaset yığılıyor. Buralara gelen insanların duaları nasıl kabul edilebilir? Bu durumda olanlardan birinin siz olabileceğinizi düşünebiliyor musunuz?

Domuz derisi, kılı ve iç organları nerelerde kullanılır?

Ayakkabı ve spor ayakkabıları: Ayakkabıların görünen tüm deri süetleri ve içlerinde kullanılan astarlar. Ceketler, dizlik, dirseklik ve bel kemerleri, deri mantoları, deri pantolonları. Hanım ve erkek çanta ve cüzdanlarının tamamı, ya da astarları, deri koltuk ve mobilyaları domuz derisinden yapılmış olabilir.

Gıda sanayiinde, un üretim tesislerindeki kıl fırçalarda, pastanelerde ve evlerde fırın ürünlerinin üzerlerine yağ, yumurta sürme fırçalarında, tıraş fırçalarında çoğunlukla domuz kılı kullanılmaktadır. Gıdalarımızda ve ilaçlarımızda jelatin, L.Sistan, Heparin, kan plazma, kan sulandırma ilaçları, ve çeşitli enzimler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Neden kullanılır?

Öncelikle bu ürünleri üreten, satan firmaların çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Zamanında dünya ticaretini ele geçirdikleri için üretim bolluğu, fiyat ve stok durumu dolayısı ile domuz ürünleri birçok ülkede ucuz ve kolay kullanılabiliyor. Düşük fiyatı nedeniyle onu pazarlamak ve satmak daha kolaydır. Kullanılmasının en önemli sebeplerinden birisi, bu ürünleri üreten ülkelerde çoğunlukla domuz üretimi yapılmaktadır. Kâr marjları nispeten yüksek olduğu için, hızlı bir süreçte çoğu ürünlerde kullanılmaktadır.

Nasıl kurtulacağız?

Bu noktada en duyarlı toplumlar, Müslüman toplumların olması gerekirken çoğu ülkede kimlik sorunu ile cebelleşmektedirler. Ümit ediyoruz ki; yüz yıldır kendisine sunulan bu kimliğin sahte olduğunu idrak edecek; devlet sorumlusu, düşünürü, mühendisi, üreticisi, satıcısı ve tüketicisi ile şuurlu bir neslin çıkmasının beklendiği bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:55
  1. Müslüman
  2. domuz derisi
  3. Gıda sanayii
  4. domuz kılı
  5. jelatin
  6. L.Sistan
  7. Heparin
  8. kan plazma
  9. kan sulandırma ilaçları
  10. domuz üretimi
  11. Müslüman toplumlar

YORUM YAZ

  • Hayri Yılmaz Hayri Yılmaz 2 sa önce
    Domuzun yenmesi yasak, ondan yapilan eşyalar niye yasak olsun. Selamlar
  • asımın sesiasımın sesi2 sa önce
    "Bu noktada en duyarlı toplumlar, Müslüman toplumların olması gerekirken çoğu ülkede kimlik sorunu ile cebelleşmektedirler. Ümit ediyoruz ki; yüz yıldır kendisine sunulan bu kimliğin sahte olduğunu idrak edecek; devlet sorumlusu, düşünürü, mühendisi, üreticisi, satıcısı ve tüketicisi ile şuurlu bir neslin çıkmasının beklendiği bir döneme girmiş bulunuyoruz." güzel bir ifade amma var mı hayıııııııır. hocası hacısı şeyhi müridi, bu kadar uyarılara rağmen önüne ne koysan sormadan hemen aşırır. diyanete soralımda hoca sıfatıyla sorulara cevap veren biri bu konuda soru cevaplarken" burası müslüman ülke markette satılan ne varsa alır yerim" diyecek kadar ülkede durum kötü. hep onlar müslümanları yanıltıp kötü örnek oldular. halbuki halk müslüman ama üretim imalat ithalat pazarlama müslümanların elinde değil. hain yahudi ve kötü emmellilerin elinde. devlette hala görevini yapmıyor halkı doğru bilgilendirmeyor. çoğu üründe "ürünlerimizde domuz katkısı yok"yazanlar en çok onlar katıyor. müslümanların umurunda bile değil. ama dönüp birde namaz kılıp dua edip kabulünü bekliyor. durum vahim devlette bu görevde olanlara hakkımızı helal etmiyoruz. halkı doğru aydınlatmadıkları ürünlerin üzerine doğru bilgilendirme yazdırmadıkları için allah cezalarını verecek. adamlar dualarımızın kabulünü engellemek için böyle katkı yoluyla bir yöntem bulmuş kaçırırlar mı? zaten devlet yıllrca müslüman düşmanlığı helal düşmanlığı haram savunuculuğu yaptı.
  • CpkkCpkk3 sa önce
    Chdpkk li canan ve avanesinin 7 dk da yediğidegilmi
  • Şahlan ÖZTÜRK Şahlan ÖZTÜRK 3 sa önce
    Selamın aleyküm kardeşim son sözde söylediğiniz gibi yetkililer el atarda ürün etiket lerin de yazarsa bizde kullanmayı tercih etmeyiz teşekkürler.
  • OmerOmer4 sa önce
    Bu cehape vatandaşlarımıza domuz ürünü yediriyor giydiriyor. Bşr nisanda halkımız dersini verecek. İktidardan cehapelileri indirecek., dinimizin tek koruyucusuakparti kazanacak. Artık domuz ürünleri hayatımıza girmeyecek.
  • HarunHarun4 sa önce
    Domuz, yılan, fare ve insan derisi dabağlanmakla temiz olmaz. (Redd-ül muhtar)Domuz ve yılan derisi, dabağlansa da temiz olmaz. (Halebi, Hidaye, Hindiyye)İmam-ı a’zam, “Domuz derisi dabağlansa da temiz olmaz” dedi. (Mizan-ül-kübra)Yılan derisi ile domuz derisi dabağlanmakla temiz olmaz. (Mezahib-il Erbea)Hınzırın [domuzun] derisi dabağlanmakla temiz olmaz. (Nimet-i İslam) Şafii’de, köpek ve domuz derileri dabağlanmakla temiz olmaz. (Misbah-un-necat)Domuz derisi dabağlanmakla temiz olmaz. (Büyük İslam İlmihali)Zeydiye fırkasına mensup mezhepsiz Şevkani, (Domuz derisi de dabağlanınca temiz olur) diyorsa da, onun sözü Ehl-i sünnet Müslümanları için senet olamaz.
  • BiloBilo4 sa önce
    Önce devlet ve millet bilinçleşmesi lazım. Sonra bu batı ürünlerini öncelşjle bizim toptancılar ithal etmemesi lâzım. Bugün diş macunu ve bazı elma sularında bile domuz jelatini var... Hepimize geçmiş olsun
  • Ahmet50Ahmet504 sa önce
    Sayın arkadaşlar domuzun kıllarını ve derisini kullanma imkanı yokavrupada bir kesimhaneye gidip görmeniz gerekir yalnız avrupada jeletini yapılır buda heryerde kullanılıyor
  • KızgınKızgın4 sa önce
    Çözümün 3 unsuru var1 )bu ürünleri ve üreticileri ve halka satanları medya da isim isim verip açıkça ifşa etmek.2) Bunları yapanlara ağır cezalar vermek. 3)ticaretten men etmek
  • FizikçiFizikçi4 sa önce
    Bu konuda medyaya cok iş düşüyor devamli gundemde tutulmasi ve bu ciftliklerin bumlardan urun alanlarin duyurulmasi gerekir. Böylece mecliste bor yasayla gida satisi yapan tum firmalar girdi cikti tum mallarini gramina kadar hesap vererek satabilir.
  • AbdullahAbdullah4 sa önce
    Domuz eti dışındaki hiçbir domuz ürünü haram değildir. Kuran'da domu eti diyor sadece, domuz ürünlerini kullanmak, giymek, domuz eti dışında birşeyini yemek haram değildir. Allah'tan daha iyi mi biliyorsunuz?
  • KocasolakKocasolak4 sa önce
    Devlet domuz katkılı ürünlerin üzerine YAZILMADAN ithaline müsade etmeyecek. Malum hem gayrimüslimlerimiz çoğaldı hemide üzerinde domuzludur yazısına rağmen alan alsın.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şıktaşlı’nın projeleri Manisalıların cebini rahatlatacak
  1. Şıktaşlı’nın projeleri Manisalıların..
  2. AK Parti'nin Sultangazi mitingi
  3. Hakkari’de 19 yerleşim yeri kapandı
  4. Cumhur İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
  5. Tazelenme Üniversitesinden adının..
  6. 183 aydır devam eden mevlit
  7. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
  8. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
  9. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
  10. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
  11. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
  12. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
  13. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
  14. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
  15. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
  16. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
  17. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
  18. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
  19. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
  20. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
  21. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
  22. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
  23. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
  24. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
  25. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
  26. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
  27. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
  28. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
  29. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
  30. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

Günün Karikatürü

30 Mart 2018
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'