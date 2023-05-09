Domuzcu Canan'dan mutfak videosu! Domuz pişirdiği tenceresinde bu sefer süt kaynattı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mutfak videosu paylaşarak halktan biri olduğu algısına soyundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu gibi mutfağa girip halktan biri algısına soyunan Kaftancıoğlu süt pişirme videosu paylaştı.
Kaftancıoğlu videosuna, "Bu saatte olsa da seçime sayılı günler kalmışken taşırmadan(süt kaynatan bilir taşırmanın ne menem bir şey olduğunu) sütümü de kaynattım ya gam tasa yok artık bana:) Enerji yoğurdumu mayalamak üzere soğumaya bırakmışken “check list”e devam…" mesajını ekledi.
Sosyal medya kullanıcıları Canan Kaftancıoğlu'nun eşi ile domuz yemekten övündükleri mesajını hatırlatarak, bu halktan birisi olamayacağını yüzüne vurdu.