Domuz yola indi, kazaya neden oldu! İstanbul’un göbeğinde yaşandı
İstanbul Sarıyer'de aç kalan domuz yola indi. Aracın çarptığı domuz telef olurken otomobilin bütün airbagleri patladı.
İstanbul’un göbeğinde aç kalan bir domuz yola indi, kazaya sebep oldu. Lüks marka aracının tamponu dağılan araç sahibinin "Trafik sigortası var sadece. 'Domuz çarptı' diye geçerli olur mu, başımıza gelen işe bak şehrin ortasında" dediği duyuldu.
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