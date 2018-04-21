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Domuz sürüsü, sonu oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde aniden yola çıkan domuzlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü Ramazan Başpınar (33) hayatını kaybetti, kardeşi Ayhan Başpınar ise yaralandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:17
Domuz sürüsü, sonu oldu

Ermenek ilçesi'ne bağlı Görmeli Köyü'nde oturan Ramazan Başpınar, kardeşi Ayhan Başpınar'ı ilçe otogarına götürmek için 70 E 7279 plakalı otomobiliyle, saat 07.00 sıralarında yola çıktı. Başpınar, Koca Yokuş mevkiine geldiğinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, Başpınar kardeşler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Ayhan Başpınar, Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ağabeyi Ramazan Başpınar ise Konya'ya sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.

Kazayı öğrenip alıp, hastaneye koşan Başpınar kardeşlerin yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:17
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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