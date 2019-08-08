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Domuz sürüsü objektiflere yansıdı

Erzincan’da gece saatlerinde yiyecek arayan domuz sürüsü objektiflere yansırken, bahçeleri zarara uğrayan çiftçiler domuzlara karşı piknik tüpüyle, zaman ayarlı olarak çalışan ‘ses bombalı’ önlem aldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Domuz sürüsü objektiflere yansıdı

Erzincan’da gece saatlerinde yiyecek arayan domuz sürüsü objektiflere yansırken, bahçeleri zarara uğrayan çiftçiler domuzlara karşı piknik tüpüyle, zaman ayarlı olarak çalışan ‘ses bombalı’ önlem aldı.


Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyünde tarımla uğraşan Mehmet Gürler, hasat döneminde ürünlerine zarar veren yaban domuzlarıyla mücadelede denediği birçok yöntemden sonuç alamayınca ‘ses bombalı’ önlem almaya karar verdi.


Özellikle gece saatlerinde sürüler halinde bahçelerin bulunduğu alana inen ve ürünlere zarar veren domuzlara karşı piknik tüpüyle çalışan, zaman ayarlı ‘ses bombası’ olarak adlandırılan mekanizmayı kurduğunu ifade eden Mehmet Gürler, “Piknik tüpüyle çalışıyor. Manyeto ile ateşleme yapıp, 5 ile 10 dakika arasında manuel olarak zaman ayarlı. Plastik parçaları güneşe dayanıklı, yağışlı ve rutubetli havalarda etkilenmiyor. 119,50 desibel ses çıkarıyor. Çok yöntem denedim domuz sürüleriyle baş edemedik. Bu mekanizmayla ürünlerimizi korumak için önlem aldım. Birkaç gündür etkili. Bakalım ilerleyen süreçte nasıl olacak” dedi.


Öte yandan Erzincan’da kırsal alanda gece saatlerinde yiyecek arayan aralarında yavrularının da bulunduğu domuz sürüsü vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntülerde domuz sürüsünün bir araya toplanıp bekleyişleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
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