'Domuz' sevici CHP'li belediyeye tepki yağdı! Kaftancıoğlu'nun eşinin 7 dakikada yediği domuzlardan biri maskotları oldu

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Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin 7 dakikada çeyreğini yediği domuzlardan birisi Bodrum Belediyesi'nin maskotu oldu.

CHP'li Bodrum Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan "domuz" paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi.

Saldırgan ve tehlikeli bir yaban hayvanını şehir merkezine alıştırmak marifetmiş gibi bir paylaşımda bulunan Bodrum Belediyesi'nin Twitter hesabında domuza isim de koyulduğu belirtildi.

Belediye tarafından yapılan paylaşım şöyle:

Sevimli dostumuz Ceyar ile tanışın. Geçtiğimiz sene tedavisini gerçekleştirip yaşam alanına bıraktığımız sevimli dostumuz Ceyar, o günden beri düzenli olarak Bakımevimizi ziyarete gelerek misafirimiz oluyor. Biz de seni seviyoruz ufaklık.

Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu, daha önce yaptıkları domuz eti 'ziyafeti'ne ilişkin, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" yazarak sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu: