Domuz satan marketten kurbanlık alınmaz

Yaklaşan bayram öncesinde kurbanlıklar pazarda satışa çıkarken, birçok yabancı menşeli market zinciri de kurbanlık satışına başladı. Dinimizin yasakladığı alkol ve domuz etini satan marketlerden kurbanlık almanın haram olduğu, gazetemiz tarafından defalarca dile getirilirken, söz konusu marketlerin kurbanlık satışındaki oyunları ise her geçen sene daha da artıyor.

ALKOL VE DOMUZUN YANINDA KURBANLIK SATIŞI

Kurban Bayramı öncesi dini ibadet üzerinden görülmemiş oranda kâr yapmak isteyen yabancı menşeili market zincirleri görülmemiş fiyatlara kurbanlık satışına başladı. Alkol ve domuz zaten market zincirlerinden kurban almanın yanlış olduğu din adamları tarafından her sene dile getirilmesine rağmen, söz konusu marketler kurbanlık satışlarına devam ediyor.

“SAHTEKARLIK YAPIYORLAR”

Marketlerin kurban fiyatları üzerinden yaptığı satışların açıkça sahtekarlık olduğunu belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Büyük marketler gazetelere ve internet sitelerine kurbanlık reklamı vererek akıl almaz fiyatlar yazıyorlar. 12 kilogram koç, bin 155 lira fiyatla satılıyor. Bin 400 liraya büyükbaş hayvan hissesi satıyorlar. Hisse başına 21 kilogram yazıyor. Türkiye’deki büyükbaş hayvanın karkas ağırlığı ortalama 270-280 kilogram. Bundan elde edilecek kemiksiz et en az 230 kilogramdır. Bu durumda en az 33 kilogram et vermeleri lazım. 21 kilogram verildiği zaman aradaki et nereye gidiyor. Yada bu havyan 7’ye değilde 12-13 paya mı bölünüyor? Yada hayvandan artırdıkları etler markete mi kalıyor? 12 kilogramlık koç yazmışlar. Bir kere 12 kilogramlık hayvan koç olmaz. 12 kilogram et çıkan hayvanın canlı ağırlığı 23-25 kilogramdır. Bu hayvanda koç olmaz. Bu şekilde etin kilosu 100 liraya geliyor. Bu bir pasta değil, kurbanlık. Bu yapılan açıkça sahtekarlıktır” diye konuştu.

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Sağlıklı bir kurban seçmek için dikkat edilmesi gereken hususları gazetemize anlatan Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet, kurbanlık seçerken hayvanın davranışlarına bakılması gerektiğini, gerekli durumlarda mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğini belirtti. Kurbanlık olarak alınacak hayvanların resmi belgelerinin mutlaka tam olması gerektiğini belirten Talat Gözet şunları söyledi: “İlk etapta hayvanın kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpelerine bakılması gerekiyor. Hayvanlar mutlaka pasaporta ve kulak numarasına sahip olmalı.

Hangi ilden geldiğine, hayvanın geldiği bölgede herhangi bir hastalık bulunup bulunmadığına dair hazırlanan veteriner raporu bu noktada çok fazla önem arz ediyor. Hayvanın bakışları canlı ve hareketli olmalı. Ağız ve burnunda salya olmamalı. Yorgun ve bitkin gözüken hayvanlar tercih edilmemeli. Hayvanların yeni doğum yapmamış olmasına özellikle dikkat edilmeli.”

Dini vecibeler yerine getirilirken gerek hayvanda gerekse insan sağlığında herhangi bir problem yaşanmaması için mutlaka uzmanlardan destek alınması gerektiğini belirten Gözet, “En ufak bir şüphe de veteriner hekimlere danışmaları gerekiyor” diye konuştu.