Domuz nöbeti için ağaca çıktı, taşıdığı tüfeği sonu oldu Uşak'ta 23 yaşındaki bir genç, arazisine zarar veren yaban domuzlarına karşı nöbet tutmak için çıktığı ağaçtan düştü. Düştükten sonra tüfeği ateş alan genç hayatını kaybetti.

Uşak'ta sebze bahçesine zarar veren domuzlara karşı ağaçta nöbet tutarken düşmesi sonucu tüfeği ateş alan genç öldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sorkun köyü Hacı Bekirler Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Sepet (23), arazisine zarar veren yaban domuzlarına karşı tüfeğiyle bahçesindeki ağaca çıkarak nöbet tutmaya başladı. Bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düşen Tahsin Sepet'in elindeki tüfek ateş aldı. Müdahaleler yetersiz kaldı Ağır yaralanan Sepet, silah sesini duyarak bahçeye gelen köy sakinleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sepet, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sepet'in cesedi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.