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Domuz nöbeti için ağaca çıktı, taşıdığı tüfeği sonu oldu

Uşak'ta 23 yaşındaki bir genç, arazisine zarar veren yaban domuzlarına karşı nöbet tutmak için çıktığı ağaçtan düştü. Düştükten sonra tüfeği ateş alan genç hayatını kaybetti.

13 Ağustos 2019 Salı 15:22
Domuz nöbeti için ağaca çıktı, taşıdığı tüfeği sonu oldu

Uşak'ta sebze bahçesine zarar veren domuzlara karşı ağaçta nöbet tutarken düşmesi sonucu tüfeği ateş alan genç öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sorkun köyü Hacı Bekirler Mahallesi'nde yaşayan Tahsin Sepet (23), arazisine zarar veren yaban domuzlarına karşı tüfeğiyle bahçesindeki ağaca çıkarak nöbet tutmaya başladı.

Bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düşen Tahsin Sepet'in elindeki tüfek ateş aldı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Ağır yaralanan Sepet, silah sesini duyarak bahçeye gelen köy sakinleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sepet, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sepet'in cesedi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:22
  1. İzmir Adlı Tıp Kurumu
  2. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Tahsin Sepet
  4. Jandarma
  5. Sorkun köyü Hacı Bekirler Mahallesi
  6. yaban domuzları

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